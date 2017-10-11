Премьер Польши не смогла убедить молодых врачей прекратить голодовку

ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло не смогла убедить голодающих врачей-резидентов (молодых врачей) прекратить голодовку.

Группа польских врачей-резидентов 10 дней назад объявила голодовку в одной из варшавских клиник в знак протеста против низких зарплат и недофинансирования отрасли. Проблема состоит в том, что врачи-интерны в Польше получают заработную плату не от клиники, где работают, а от министерства здравоохранения, что существенно меньше, чем вознаграждение врачей, закончивших интернатуру. Начинали голодовку около 20 человек, но несколько из них прекратили участие в акции по состоянию здоровья. В среду врачи на время приостановили голодовку для встречи с премьер-министром.

"Врачи-резиденты возобновляют голодовку протеста", — заявил журналистам представитель профессионального объединения врачей Филипп Плужанский.

Убедить врачей прекратить голодовку не смогли ни приезжавшие к ним министр здравоохранения Константы Радзивилл, ни маршалек Сената Станислав Корчевский.

Шидло после встречи с врачами рассказала, что общалась с ними несколько часов. "Я предлагала совместно начать работу над постулатами, которые они выдвигают. Мое предложение состоит в том, чтобы созвать совместную комиссию и до 15 декабря возьмем время, чтобы выработать решения", — сказала премьер.

Во время встречи с медиками Шидло рассказала им, что в 2017 году правительство направило на сферу охраны здоровья дополнительно 7 миллиардов злотых (более 2 миллиардов долларов), а будущем году дополнительно около 6 миллиардов злотых (немногим менее 2 миллиардов долларов).

Также, по словам премьера, заканчивается работа над законом, повышающим в Польше расходы на здравоохранение до 6% ВВП. "Закон практически готов, и думаю, что в ближайшее время может быть направлен в парламент", — сказала она.

Шидло также рассказала, что в Польше постоянно растет материальное вознаграждение врачей-резидентов и этот рост продолжится.