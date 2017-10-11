Премьер Польши не смогла убедить молодых врачей прекратить голодовку

ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло не смогла убедить голодающих врачей-резидентов (молодых врачей) прекратить голодовку.
"Врачи-резиденты возобновляют голодовку протеста", — заявил журналистам представитель профессионального объединения врачей Филипп Плужанский.
Убедить врачей прекратить голодовку не смогли ни приезжавшие к ним министр здравоохранения Константы Радзивилл, ни маршалек Сената Станислав Корчевский.
Шидло после встречи с врачами рассказала, что общалась с ними несколько часов. "Я предлагала совместно начать работу над постулатами, которые они выдвигают. Мое предложение состоит в том, чтобы созвать совместную комиссию и до 15 декабря возьмем время, чтобы выработать решения", — сказала премьер.
Во время встречи с медиками Шидло рассказала им, что в 2017 году правительство направило на сферу охраны здоровья дополнительно 7 миллиардов злотых (более 2 миллиардов долларов), а будущем году дополнительно около 6 миллиардов злотых (немногим менее 2 миллиардов долларов).
Также, по словам премьера, заканчивается работа над законом, повышающим в Польше расходы на здравоохранение до 6% ВВП. "Закон практически готов, и думаю, что в ближайшее время может быть направлен в парламент", — сказала она.
Шидло также рассказала, что в Польше постоянно растет материальное вознаграждение врачей-резидентов и этот рост продолжится.