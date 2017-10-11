Климкин рассчитывает на диалог с властями Венгрии по закону об образовании

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин рассчитывает, что в ходе его визита в Будапешт состоится конструктивный диалог с властями Венгрии по вопросу украинского закона об образовании.

Накануне Климкин сообщил, что удивлен заявлениями Венгрии о пересмотре соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании. Он намерен обсудить этот вопрос в Будапеште 12 октября.

"Что касается Венгрии, то там кое-кто не хочет слушать и сознательно раскручивает эту политическую истерию… Буду завтра разговаривать в Венгрии и говорить: либо мы работаем с какой-то абстрактной мифологией и говорим, что не будет школ, где изучается венгерский, а это является мифом, что будут увольняться какие-то учителя… либо у нас есть диалог, и я очень надеюсь, что это будет завтра",- сказал Климкин журналистам в Страсбурге, общение которых в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

На октябрьской сессии ПАСЕ, несмотря на протесты украинской делегации, будет обсужден и принят доклад по образовательному закону. Обсуждение и голосование состоятся в четверг.