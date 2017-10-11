Референдум о независимости Каталонии провалился, заявил премьер Испании

МАДРИД, 11 окт – РИА Новости. Референдум о независимости Каталонии, который власти автономного сообщества провели 1 октября, полностью провалился, заявил премьер Испании Мариано Рахой, выступая в парламенте.
Он добавил, что этот референдум был "последним эпизодом для того, чтобы навязать независимость, которую мало кто хочет".
"Чтобы навязать свой проект, им нужно натравливать одних каталонцев на других. Перед угрозой государственного переворота ответ (правительства — ред.) был пропорциональным и полным", — заявил Рахой.
На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.
Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.