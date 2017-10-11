Трамп опроверг сообщение NBC о намерении увеличить ядерный арсенал США

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение телеканала NBC о планах многократно увеличить ядерный арсенал США и пригрозил телеканалам сложностями с продлением их лицензий за публикацию ложных сообщений.

"Фейковый NBC News придумали историю о том, что я хотел "удесятерить" ядерный арсенал США. Чистая выдумка с целью дискредитации", — написал президент в своем Twitter, поставив знак равенства между телеканалами NBC и CNN.

Президент также задался вопросом: "С учетом потока фейк-ньюз от NBC и других каналов, когда настанет подобающий момент, чтобы поставить под сомнение их лицензию? Плохо для страны!"

В среду сайт NBC опубликовал основанный на анонимных источниках материал о том, что минувшим летом на встрече с высокопоставленными представителями сферы национальной безопасности президент Трамп заявлял о своем желании "в десять раз" увеличить ядерный арсенал США. Присутствовавшие на состоявшейся в Пентагоне 20 июля "продолжительной" и "местами горячей", как характеризует издание, встрече источники рассказали, что предложение президента последовало в ответ на слайд-презентацию о последовательном сокращении американского ядерного оружия с 1960-х годов прошлого века.

"Трамп обозначил, что он хочет больший запас (ядерных боеголовок), а не оставаться на нижней точке этой кривой", — сообщает телеканал. По его данным, президент также высказывался за увеличение числа американских военных и военного оборудования.

По словам источников, ближайшее окружение Трампа, в том числе госсекретарь Рекс Тиллерсон и руководство объединенного командования штабов, "объяснили президенту юридические и практические препятствия к наращиванию ядерных возможностей и то, насколько нынешнее военное положение США сильнее, чем оно было на высшей точке (диаграммы обладания ядерным оружием США)", говорится в сообщении СМИ.

Отмечается, что именно после этой встречи источники слышали, как госсекретарь позволил себе нелицеприятно высказаться о президенте, назвав его "кретином". Ранее на прошлой неделе пресс-секретарь госдепартамента опровергла информацию о том, что Тиллерсон употребил подобную лексику в адрес главы государства.