Додон: страны СНГ поодиночке "расчленили бы на геополитической дыбе"

КИШИНЕВ, 11 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон отметил важность существования Содружества Независимых Государств в интересах всех его участников, по его мнению, страны СНГ в отрыве друг от друга "расчленили бы на геополитической дыбе".

"Провели заседание Совета глав государств СНГ в узком и широком форматах. Рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего развития сотрудничества в самых разных областях и приняли целый ряд важнейших решений", — написал Додон в Facebook по итогам своего выступления на полях саммита глав стран-участниц СНГ, который проходит в Сочи.

Молдавский лидер подчеркнул "важность существования СНГ в интересах всех его участников". "Врозь, в полном отрыве друг от друга, нас бы давно, по отдельности, расчленили бы на геополитической дыбе. Это не только метафора, но и реальность наших дней. Многие из нас почувствовали такого рода разрушительные процессы в своих странах", — считает Додон.

По его словам, "не только экономическая самодостаточность, но и сама государственность Молдавии зависит от стабильности и положительных процессов в странах СНГ и в ЕАЭС". "Поэтому для нас существование СНГ и ЕАЭС – это без кавычек вопрос выживания как полноценного государства", — отметил Додон.