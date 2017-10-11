В ЛНР обвинили Киев в срыве работ по разминированию

ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Киев не предоставил гарантии безопасности для проведения работ по разминированию в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, где планируется открыть пункт пропуска, заявил в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что готовы открыть пункт пропуска через линию соприкосновения рядом с Золотым после разминирования дороги и прилегающих участков, а также создания необходимой инфраструктуры. В настоящее время между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает только один пункт пропуска. Он расположен в Станице Луганской.

"Народная милиция вчера продемонстрировала готовность к разминированию отдельных участков местности в целях обеспечения безопасности гражданского населения. Однако по вине украинской стороны, не обеспечившей "зеркальные" гарантии безопасности в районе населенного пункта Золотое, работы по разминированию военнослужащими Народной милиции ЛНР (на отдельных участках — ред.) не были проведены", — сказал Марочко на брифинге.