Аваков попросил Интерпол не объявлять в розыск украинцев по запросу России

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины обратилось в Интерпол с просьбой не объявлять по запросу РФ в розыск четырех украинцев, подозреваемых в нападениях на российские дипломатические учреждения.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что четверо граждан Украины, причастных к нападениям на российские дипломатические учреждения на территории страны, заочно арестованы. Она также сказала, что они объявлены в международный розыск.

"МВД Украины через украинское бюро Интерпола направило обращение в генеральный секретариат Интерпола, в котором мы отмечаем недопустимость использования российской стороной каналов и механизмов Интерпола для политического преследования граждан Украины", — написал глава украинского МВД Арсен Аваков в среду в Twitter.

Он утверждает, что действия РК РФ против граждан Украины являются якобы "политически мотивированной провокацией".

Ранее Петренко заявила, что следствием установлена причастность к нападению в 2014 году на посольство РФ в Киеве граждан Украины Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, которые принимали активное участие в умышленной порче имущества российской дипмиссии, а последний также участвовал в надругательстве над государственным флагом РФ.

К нападению в марте 2016 года на генеральное консульство РФ во Львове и надругательству над государственным флагом РФ причастен народный депутат Верховной рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк.