КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины обратилось в Интерпол с просьбой не объявлять по запросу РФ в розыск четырех украинцев, подозреваемых в нападениях на российские дипломатические учреждения.
"МВД Украины через украинское бюро Интерпола направило обращение в генеральный секретариат Интерпола, в котором мы отмечаем недопустимость использования российской стороной каналов и механизмов Интерпола для политического преследования граждан Украины", — написал глава украинского МВД Арсен Аваков в среду в Twitter.
Он утверждает, что действия РК РФ против граждан Украины являются якобы "политически мотивированной провокацией".
К нападению в марте 2016 года на генеральное консульство РФ во Львове и надругательству над государственным флагом РФ причастен народный депутат Верховной рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк.