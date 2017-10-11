Порошенко отказался обсуждать компенсации за Крым‍

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Петр Порошенко раскритиковал предложение президента Чехии Милоша Земана получить от России "компенсацию за Крым".

Украинский лидер заявил, что трибуна ПАСЕ создана не для призывов "торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

"Решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", — добавил Порошенко.

Что предлагал Земан

Во вторник, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, Земан заявил, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт.

По его словам, Москва и Киев могли бы начать диалог по этому вопросу, в ходе которого Россия могла бы выплатить Украине компенсацию за Крым деньгами либо же в форме поставок нефти или газа.

Он также процитировал высказывание бывшего президента Германии Цоахима Гаука, который в 2015 году заявил, что "вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет".

Реакция МИД Украины

с критикой высказывания чешского президента выступил также украинский МИД.

На сайте министерства было опубликовано заявление, в котором говорилось, что легитимация "аннексии Крыма" путем "продажи" части территории страны недопустима для современной Европы.

"Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом. Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой", — заявили в МИД.

"Крым не продается"

Выразили свое несогласие с предложением чешского президента и в украинском парламенте. Так, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что высказывание о компенсации за Крым "чудовищно в своем цинизме".

"Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается", — написала Геращенко в Facebook.

Схожей позиции придерживается и постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. "Ответ ему один: Крым не продается", — написал Кулеба на своей странице в Facebook во вторник.

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, в свою очередь, призвал Украину не оставлять без ответа слова Земана.

"Считаю, что Украина всеми дипломатическими средствами и способами обязана отреагировать на недопустимые и чудовищные заявления господина Земана. Он сказал это не за рюмкой чая, а на важнейшей европейской площадке", — написал Гончаренко на своей в Facebook.

Не имел мандата

В самой Чехии предложение Земана также не поддержали. Премьер-министр страны Богуслав Соботка заявил, что выступление президента республики в ПАСЕ противоречит внешней политике страны.

"Президент не имел на это мандата от чешского правительства. Чехия защищает уважение к международному праву. Санкции ЕС против России увязаны с выполнением минских договоренностей, без наполнения этих соглашений их (санкции) нельзя отменить", — написал Соботка на своей странице в Twitter.

"Не предмет сделки"

Не нашло отклика предложение Земана и в России. Так, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Крым — это не предмет сделки.

"Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего по сути присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики. Россия ничего никому платить не будет", — заявил он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в интервью радио Sputnik предположил, в свою очередь, что основной посыл Земана заключался в том, что Крым безвозвратно стал частью России.

"Высказываясь о Крыме, президент Чехии "мягко стелет" для жесткой посадки летающего в облаках западного сообщества. Главный посыл в том, что Крым — это Россия, и воевать из-за него с русскими никто не станет. А все остальные предложения — для официального Киева, чтобы их удар не хватил от его неожиданного заявления", — заявил он.

В самом Крыму заявили, что принадлежность полуострова к России не подлежит сомнению, и этот вопрос закрыт окончательно.

По словам главы госкомитета крымского правительства Заура Смирнова, для крымчан и россиян эта позиция является единственной приемлемой.

"Это свершившийся, закономерный исторический процесс с которым обязаны считаться все уважающие себя страны мира", — подчеркнул Смирнов.