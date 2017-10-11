Молдавия и Приднестровье не готовы к объединению, заявил лидер ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым заявил о неготовности Кишинева и Тирасполя к объединению, сообщила пресс-служба главы ПМР.

"На сегодняшний день законодательно ни Молдова, ни Приднестровье к этому (объединению) не готовы. Если кто-то заявляет о готовности обсуждать вопрос политического статуса, то это мнение одного человека, не более того, а не государственной власти; это — политиканство", — цитирует пресс-служба Красносельского.

По его словам, любой эксперт, здравомыслящий юрист, проанализировав законодательство Молдавии, Конституцию, решения Конституционного суда, скажет однозначно, что Молдавия к решению данного политического вопроса не готова.

"Что касается Приднестровья, то у нас прошел референдум, в ходе которого народ однозначно высказался за независимость Приднестровской Молдавской Республики. Эта наша концепция, красная линия, которой должны следовать все политики, президент, руководство нашего государства. Это незыблемо", — подчеркнул глава ПМР.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.