Народная милиция ЛНР зафиксировала перестрелку силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала перестрелку между военнослужащими ВС Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он привел еще ряд примеров нарушения воинской дисциплины в рядах ВСУ и сообщил, что, по данным Народной милиции, в Донбасс прибудет проверка украинского командования и кураторов из стран НАТО.
"Из источников в штабе ОТГ "Луганск" стало известно о прибытии во второй половине октября комиссии из стран НАТО", — уточнил Марочко.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.