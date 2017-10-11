Народная милиция ЛНР зафиксировала перестрелку силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала перестрелку между военнослужащими ВС Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня ночью в районе Трехизбенки (под контролем ВСУ — ред.) нашей разведкой зафиксированы случаи перестрелки между украинскими силовиками в 58-й отдельной мотопехотной бригаде", — рассказал Марочко.

Он привел еще ряд примеров нарушения воинской дисциплины в рядах ВСУ и сообщил, что, по данным Народной милиции, в Донбасс прибудет проверка украинского командования и кураторов из стран НАТО.

"Из источников в штабе ОТГ "Луганск" стало известно о прибытии во второй половине октября комиссии из стран НАТО", — уточнил Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.