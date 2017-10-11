Глава исполкома СНГ заявил, что Украина не платит взносы в организацию

СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина, хотя и остается де-юре членом Содружества, не платит взносы в организацию, что не вызывает положительной реакции остальных членов объединения.

В СНГ входят 11 стран — все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских стран, вступивших в ЕС. Киев в феврале 2014 года объявил, что отказывается от дальнейшего председательства в СНГ. В марте 2014 года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в СНГ, но с тех пор страна не подавала официальной заявки.

"Взносы не платят. И это, конечно, тоже осложняет участие в наших органах и вызывает неположительную реакцию у остальных участников Содружества", — сказал Лебедев журналистам.