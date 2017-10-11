Мадрид и Барселона — в тупике: что происходит с независимостью Каталонии

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон выступил в парламенте автономии с докладом об итогах референдума, проведенного 1 октября. Он заявил, что каталонцы заслужили независимость и проголосовали за нее, однако с отделением от Испании придется подождать, чтобы провести переговоры с Мадридом. После чего вдруг подписал декларацию о независимости Каталонии, а вместе с ним свои подписи под этим документом поставили 72 из 135 депутатов парламента. Эта цепочка лишенных логической связи событий ввела в заблуждение всех и, в том числе, правительство королевства, которое, собравшись в среду утром на экстренное заседание, первым делом потребовало пояснить объявила Барселона независимость или нет.

Логике вопреки

События минувшего вторника сначала разворачивались довольно драматично, и многое предвещало их непростое развитие. Примерно в 17:45 (18:45 мск) Карлес Пучдемон вышел из здания правительства и направился к Дому парламента, где через четверть часа была анонсирована его историческая речь — предполагалось, что по итогам референдума будет провозглашена независимость Каталонии.

Перед зданием парламента его ожидали десятки тысяч заранее ликующих каталонцев. Само здание и прилегающий к нему парк были окружены мощными силами Mossos d'Esquadra — автономной полиции Каталонии. Кроме того, туда съезжались на тракторах фермеры — они, как и полицейские, собирались помешать штурму парламента и попытке ареста Пучдемона, если на такой шаг пойдут власти страны. Тем временем из аэропорта каталонская полиция была выведена, его наглухо блокировали срочно прибывшие в Барселону верные Мадриду кастильские гвардейцы. Появились сообщения о бронетехнике в районе аэропорта.

Однако в установленное время заседание парламента не началось — телекамеры показывали пустые зал и трибуну. Потом объявили, что выступление премьера откладывается "минимум на час". В СМИ просочились слухи, что Пучдемон ведет переговоры с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Когда час с лишним спустя Карлес Пучдемон вышел на трибуну, то почти вся его 45-минутная речь наводила на мысль о том, что финалом ее станет именно провозглашение независимости. Премьер рассказывал об итогах референдума, в котором была выражена воля каталонского народа в его стремлении к созданию своей республики, о безуспешных попытках договориться с Мадридом и о том, что он "принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством".

Однако в самом конце своего выступления Пучдемон неожиданно сменил тон и заговорил о том, что с актом провозглашения независимости все же придется немного подождать, чтобы сделать процесс развода с Испанией законным и цивилизованным, а для этого необходимо время на переговоры с властями страны. На этом, по его словам, настаивают многие авторитетные лидеры международных организаций, включая генсека ООН и руководителей Евросоюза.

Депутаты, до этого момента неоднократно прерывавшие его речь аплодисментами, ошеломленно затихли, и в зале на какое-то время повисла напряженная тишина. Однако когда Пучдемон закончил свое выступление, с трибуны он спускался все же под аплодисменты.

© REUTERS / Juan Medina Подписанная Декларация о независимости Каталонии. 10 октября 2017 © REUTERS / Juan Medina Подписанная Декларация о независимости Каталонии. 10 октября 2017

Стихло ликование и в толпе у здания парламента, откуда собравшиеся наблюдали происходившее в зале на большом экране. Вскоре люди стали расходиться, площадь опустела. Но как раз в этот момент и состоялся заключительный акт: Пучдемон, а за ним его заместитель Ориол Жункарес, спикер парламента Карме Форкадель и депутаты от партий "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства", поддерживающих отделение от Испании, торжественно поставили подписи под Декларацией о независимости Каталонии.

Намечавшаяся драма обернулась каким-то странным фарсом.

Праздник непослушания

Референдум, на котором 90,18% из 43,03% проголосовавших каталонских избирателей высказались за независимость, Мадрид не признает, обвиняя власти автономии в нарушении законов государства. На переговоры с Барселоной также не идет — председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что они могут начаться лишь тогда, когда Каталония в своих действиях вернется в рамки закона. Предложение Пучдемона привлечь к переговорному процессу международных посредников Мадридом также было отвергнуто.

Проведение референдума сопровождалось беспрецедентно жесткими для современной Европы действиями полиции, которая препятствовала работе избирательных участков. Вся неделя, прошедшая после плебисцита, в Барселоне была заполнена многолюдными акциями как сторонников, так и противников отделения от Испании.

"Безусловно, Пучдемон отступил, потому что многие ждали, что он объявит прямо и открыто о том, что Каталония становится независимой, но он этого не сделал. Видимо, сыграло роль давление на него с разных сторон", — говорит профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Хенкин.

Отложив акт объявления независимости Каталонии, Карлес Пучдемон де-факто пошел на попятную и отказался дальше поднимать ставки в игре страстей, все жарче разгоравшихся из-за каталонского сепаратизма, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Тот факт, что декларация все же была подписана, по сути, ничего не меняет: независимость Каталония в итоге так и не объявила.

"Репутация Европейского союза больше ни у кого сомнений не вызывает. Если бы то, что произошло в Каталонии 1 октября, случилось в любой другой точке мира, то европейские политики захлебывались бы от негодования по поводу несчастного народа, избиваемого полицией. В случае со "своей" Испанией реакция оказалась совершенно иной, и теперь Мадрид, ощущая полную поддержку Брюсселя, не пойдет ни на какие переговоры с Барселоной", — говорит Тимофей Бордачев.

Эту же точку зрения разделяет и другой эксперт — заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

"Я не уверен, что с ними будет вести диалог испанское правительство, поскольку референдум — это антиконституционный акт. Это абсолютно безнадежное дело. Мадрид не пойдет на переговоры, пока каталонцы не признают, что референдум был незаконным. Но они этого не признают, естественно", — заявил он РИА Новости.

Безрадостный тупик

Пучдемон оказался в тисках: с одной стороны, на него давят Мадрид и Евросоюз, с другой — те миллионы каталонцев, заручившись поддержкой которых на референдуме и на площадях, он и пошел в поход за независимость. Но испанские власти оказали давление на автономию не только силами полиции — Мадрид успел предпринять экстренные меры по сворачиванию в автономии деятельности ряда испанских банков и компаний.

"Именно этот нажим на бизнес, особенно в финансовой сфере, и сыграл решающую роль — Рахой сумел напугать деловые круги Каталонии настолько, что они стали осторожнее поддерживать сепаратистов, а то и вовсе прекратили их поддержку", — говорит Тимофей Бордачев.

По его мнению, в целом ситуация не сулит ничего хорошего и напоминает тупиковую, поскольку сама проблема каталонского сепаратизма никуда не делась, а "топорную", по его словам, позицию Мадрида, отказывающегося вступать в переговоры с Барселоной, всецело поддерживает Брюссель. Конфликт остается в подвешенном состоянии.

"Правительство Каталонии, подписав декларацию независимости, приостановило ее действие. Это дает право сесть за стол переговоров с центральным правительством, соблюдая законы Испании, и каким-то образом разрешить кризис в отношениях. Но не думаю, что в результате Каталония выйдет из состава Испании, и Евросоюз это поддержит — это будет происходить с нарушением испанского и европейского законодательств. Скорее всего, вопрос так и останется в законсервированном состоянии. Будут переговоры, уступки, больше независимости Каталонии, но все-таки она, скорее всего, останется в границах Испании", — сказала в эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Остается лишь ждать следующей волны подъема сепаратизма в Каталонии, которая наверняка будет мощнее и яростнее всех предыдущих, полагает Тимофей Бордачев.

Пойдет ли Мадрид в атаку?

Бордачев сомневается, что испанское правительство пойдет на такие решительные меры, как, например, отстранение от исполнения обязанностей властей Каталонии и введения там прямого правления, что в случаях нарушения конституции страны предусмотрено статьей 155 Основного закона.

"Сейчас это уже не имеет смысла. Если бы Пучдемон не сдал назад, а провозгласил независимость Каталонии, то тогда его могли немедленно арестовать и вводить прямое правление. Но он поступил иначе", — говорит эксперт.

Тем не менее, выступая на экстренном заседании правительства Испании, Мариано Рахой заявил, что оно начинает задействовать статью конституции, приостанавливающую самоуправление Каталонии. Впрочем, сначала правительство хочет выяснить, что же все-таки произошло накануне — объявила Барселона независимость или еще нет. Юристам предстоит поломать голову, отвечая на вопрос: можно ли считать подписание декларации антиконституционным актом, достаточным для более решительных шагов.

© AP Photo / Paul White Премьер-министр Испании Марианно Рахой выступает во Дворце Монклоа. 11 октября 2017 © AP Photo / Paul White Премьер-министр Испании Марианно Рахой выступает во Дворце Монклоа. 11 октября 2017

Тем временем в Евросоюзе заявляют, что если провозглашенная в декларации Каталонская республика действительно выйдет из состава Испании, то окажется и вне ЕС. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил ранее, что ЕC признает только Испанию в качестве члена этого регионального сообщества, и если Каталония станет независимой, то не получит членства в союзе. Точно такие же разъяснения в свое время прозвучали и в отношении Шотландии — в случае ее выхода из состава Великобритании.