Додон намерен добиваться предоставления Молдавии статуса председателя в СНГ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен добиваться предоставления стране статуса председателя в СНГ.

"Отметил с сожалением, что Молдова упустила возможность получить председательство в СНГ в 2017 году. Однако мы от этой идеи не отказываемся и будем добиваться этого почетного статуса", — написал Додон на своей странице в Facebook по итогам прошедших в Сочи заседаний глав государств СНГ в узком и широком форматах.

Таджикистан будет председательствовать в объединении в 2018 году. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что Туркмения и РФ будут сопредседателями СНГ.