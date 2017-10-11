Эксперт: российский опыт взаимодействия с регионами полезен для Испании

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Для урегулирования ситуации вокруг Каталонии властям в Испании было бы полезно изучить российский опыт построения федеративного государства и взаимоотношений центральных властей с регионами, считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Изучить опыт России

По словам Топорнина, премьер Испании Мариано Рахой во многом занял слабую позицию.

"На мой взгляд, Рахой — слабый премьер-министр, его слабость объясняется тем, что он возглавляет правительство меньшинства и не обладает всей полнотой власти и ему постоянно приходится находить компромиссы с другими политическими партиями. Если сейчас Рахой будет действовать жестко с применением своих административных возможностей и пытаться оградить Пучдемона от общественности, это может вызвать серьезные противостояния", — сказал Топорнин в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".

Топорнин отметил, что для выхода из сложившейся ситуации обеим сторонам — правительству Испании и властям Каталонии — необходимо сесть за стол переговоров.

"Я посоветовал бы коллегам в Испании изучить российский опыт построения федеративного государства. Россия имеет уникальный опыт построения жизни в многонациональном государстве, у нас проживают более 120 народов и национальностей разных конфессий, языков и культур. И у нас есть опыт 90-х годов, когда ряд республик — Татарстан, Башкортостан, Северный Кавказ стали претендовать на большую суверенность. Тогда мы разработали концепцию дополнительных федеративных соглашений между центром и регионами, которых было заключено очень много. И в которых отражалось как-то расширение полномочий, которые они хотели видеть у себя, то есть им дали возможность попробовать в рамках единой конституции РФ", — отметил эксперт.

Такой опыт, по его мнению, был бы полезен Испании. "На мой взгляд, Испании было бы полезно посмотреть, что есть позитивного в соглашениях между Москвой и регионами и что можно взять в качестве образца для урегулирования ситуации вокруг Каталонии. Нужен нестандартный подход. И это дает пример России, когда были заключены специальные соглашения о федеративном распределении полномочий, что позволило успокоить ситуацию", — отметил эксперт.

Заговор против правительства

Со своей стороны испанский политолог, историк Хесус Паласиос отметил, что говорить о том, что правительство Каталонии "получило мандат от народа на объявление независимости нельзя, так как все озвученные по итогам референдума цифры — это фальш".

"Законы, принятые парламентом Каталонии являются нарушением как национального законодательства Испании, так и международного права. Мы наблюдаем полный фарс во всех отношениях. Власти Каталонии пытаются навязать свою волю и любой ценой добиться независимости. Так что все подписавшие эту декларацию являются преступниками и участниками заговора против правительства Испании", — заявил Паласиос.

По словам адвоката, члена Панъевропейского международного союза, профессор права в Университете Короля Хуана Карлоса I Карлоса Уриарте Санчеса, референдум о независимости "должен проходить на всем пространстве испанской территории, а власти Каталонии продолжали навязывать свою волю и предпринимать действия, которые не входят в сферу их полномочий".