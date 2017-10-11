"Я не проститутка": еще две актрисы обвинили Вайнштейна в изнасиловании

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Еще несколько актрис признались, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн домогался или насиловал их. Расследование секс-скандала с участием Вайнштейна опубликовал американский журнал The New Yorker.

О случаях сексуальных домогательств изданию рассказали девять женщин. Кроме того, журналисты побеседовали с 16 сотрудниками Miramax и Weinstein Company, и все они подтвердили, что им было известно о склонности Вайнштейна к насилию.

Итальянская актриса Азия Ардженто заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год. По ее словам, продюсер обманом заманил ее к себе в номер под предлогом, что там проходит организованная Miramax вечеринка. Уже в отеле Вайнштейн заявил, что Ардженто пришла слишком рано. Он заставил актрису делать себе массаж и изнасиловал.

"Я чувствовала себя виноватой. Если бы у меня был стержень, я бы пнула его в пах и сбежала", — призналась Ардженто. Актриса сказала Вайнштейну: "Я не проститутка", но тот рассмеялся и ответил, что эта фраза хорошо смотрелась бы на футболке, говорится в статье.

Ардженто добавила, что случившееся стало для нее серьезной психологической травмой. В 2000 году актриса сняла фильм "Пурпурная дива", в котором частично воссоздала сцену изнасилования. Ардженто сыграла в картине главную роль.

Актриса Люсия Эванс обвинила Вайнштейна в том, что в 2004 году он принудил ее к оральному сексу. На тот момент она заканчивала колледж и только мечтала об актерской карьере. По словам Эванс, продюсер предложил ей встретиться с ним и его ассистенткой в офисе Miramax, но на встречу явился только сам Вайнштейн.

Третья женщина, отказавшаяся называть свое имя, рассказала аналогичную историю — продюсер пригласил ее в номер отеля для деловой беседы, переоделся в халат и изнасиловал ее. Она не стала обращаться в полицию, потому что не верила, что сможет что-то противопоставить команде юристов Вайнштейна. "Я была в уязвимом положении и не хотела потерять работу", — объяснила собеседница издания.

Еще несколько женщин — актрисы Мира Сорвино, Эмма де Коне, Джессика Барт и Розанна Аркетт, модель Амбра Гутиеррез и офис-менеджер Эмили Нестор — рассказали, что Вайнштейн их домогался, но им удалось избежать изнасилования.

Представитель Вайнштейна заявила, что продюсер отрицает любые случаи сексуального насилия, описанные в статье.

Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна. Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.