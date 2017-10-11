Власти ДНР отвергли обвинения Киева в подготовке теракта в Мариуполе

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Заявление СБУ о задержании двух человек, которые якобы по заданию ДНР готовили теракт в Мариуполе — очередная провокация Киева; республика не использует террористические методы ведения войны, заявил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о задержании двух украинцев, которые якобы по заданию ДНР готовили теракт на железнодорожном вокзале Мариуполя.

"Бред. Мы не преемлем тактику террора. В отличие от Украины, мы не используем террористические методы ведения войны. Это очередная провокация", — сказал Басурин.