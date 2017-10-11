Страны ЕС установили личности восьми тысяч иностранных боевиков

БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены Евросоюза идентифицировали около восьми иностранных боевиков, сообщил в среду еврокомиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг.
По словам Кинга, часть боевиков, вероятно, уже погибла в Ираке и Сирии, другая часть намерена или уже вернулась в Европу, остальные намерены перебраться в другие регионы.
Комиссию TERR Европарламент учредил в июле этого года. Ее мандат рассчитан на 12 месяцев и, в частности, предусматривает анализ и расследование ошибок, допущенных при реализации мер по борьбе с терроризмом в странах ЕС.