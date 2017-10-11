Додон заявил о стремлении Молдавии получить председательство в СНГ

КИШИНЕВ, 11 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика заинтересована получить председательство в СНГ в последующие годы.

Как написал Додон на своей странице в Facebook по итогам своего выступления на полях саммита глав стран-участниц СНГ, который проходит в Сочи, он с сожалением отметил, что Молдавия упустила возможность получить председательство в СНГ в 2017 году.

"Однако мы от этой идеи не отказываемся и будем добиваться этого почетного статуса. Выразил заинтересованность в получении председательства Молдавии в СНГ в следующие годы. Мы должны развивать сотрудничество как на Западе, так и на Востоке. Обширный потенциал нашего сотрудничества с восточными партнерами не реализован в полном объеме", — подчеркнул Додон.

Он убежден, что "Молдавия должна играть более активную роль на постсоветском пространстве, в частности, в рамках СНГ и ЕАЭС".