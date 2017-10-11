Из Малави после начала охоты на вампиров эвакуировали сотрудников ООН

Початки кукурузы возле одного из домов в селе в селе Масула, Малави

Початки кукурузы возле одного из домов в селе в селе Масула, Малави

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Малави началась полномасштабная охота на вампиров: жители страны выставляют блокпосты и ловят людей, подозреваемых в ритуальных убийствах, пишет The Guardian.

По данным правоохранительных органов, толпа убила как минимум пять предполагаемых вампиров. В целях безопасности из страны были эвакуированы сотрудники ООН и некоторых других международных организаций.

Слухи о том, что в регионе появилась нежить, совершающая ритуальные убийства и затем пьющая кровь своих жертв, пришли в Малави из Мозамбика.

Ранее сообщалось, что целители и колдуны в Уганде начали приносить в жертву детей, чтобы вызвать дождь и спастись от засухи, а правоохранительные органы Мозамбика борются с убийствами лысых мужчин, которые по местным поверьям приносят богатство.