Депутат Рады назвал обманом слова Порошенко в ПАСЕ о законе об образовании

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский назвал обманом слова президента страны Петра Порошенко во время выступления в ПАСЕ о принятом на Украине законе об образовании.
"Когда обман исходит из уст главы государства – это катастрофа. Была неправдивая информация о законе о языках, о законе о реинтеграции (Донбасса – ред.), очень много подтасовок и неправильных сведений в его выступлении и ответах на вопросы", — сказал Новинский телеканалу "112 Украина".
Депутат добавил, что рассчитывает на принятие в четверг ПАСЕ ранее подготовленного проекта резолюции, которым украинский закон об образовании признается дискриминационным и создающим препятствия национальным меньшинствам в изучении родного языка. По мнению Новинского, такое решение ПАСЕ сможет "хоть немного образумить украинскую власть".
На октябрьской сессии ПАСЕ, несмотря на протесты украинской делегации, будет обсужден и принят доклад по образовательному закону. Обсуждение и голосование состоятся в четверг.