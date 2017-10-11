Россия отправила на Кубу 930 тонн гуманитарной помощи

Во время уборки после прохождения урагана Ирма в Гаване на Кубе. Архивное фото

Во время уборки после прохождения урагана Ирма в Гаване на Кубе. Архивное фото

МОСКВА, 11 октября. Вторая партия гуманитарной помощи отправлена на Кубу, судно с грузом вышло из порта Новороссийска в среду, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:00 из Новороссийска вышло судно с гуманитарной помощью для Кубы. На его борту 650 тонн груза", — сказали в ведомстве.

Первая партия была отправлена морем на Кубу 8 октября. На борту находится 17 контейнеров общим весом 280 тонн. В состав груза вошли строительные материалы и медикаменты.

"Российская Федерация всегда оперативно реагировала на чрезвычайные ситуации, происходящие на территории Кубы, и доставляла грузы гуманитарной помощи на двухсторонней и многосторонней основе", — сказали в МЧС во время отправки первой партии гумпомощи.

В сентябре Куба пострадала от разрушительного урагана "Ирма", который прошел через 10 провинций страны, нанес большой ущерб энергетике и сельскому хозяйству.