На Украине задержали двух чиновников по подозрению в растрате госсредств

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 5,6 миллиона долларов госсредств во время закупки топлива для Минобороны, сообщила в среду пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему с растратой государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен (более 5,6 миллиона долларов) при закупке топлива для министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

По данным НАБУ, правоохранители провели ряд обысков, в результате которых задержали заместителя главы Минобороны и директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов министерства. Имена чиновников не уточняются.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения для задержанных.

По информации Антикоррупционного бюро, в 2016 году Минобороны заключило 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета на общую сумму более 1 миллиарда гривен (около 37,7 миллиона долларов). Позже, при отсутствии правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым безосновательно увеличили цену в среднем на 16% от начальной цены.

"Следствие считает, что, согласно установленным в ходе досудебного расследования фактов, должностные лица министерства обороны Украины по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили преступление, предусмотренное частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", — сообщили в пресс-службе НАБУ.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.