Высший суд Каталонии оценил декларацию о независимости

МАДРИД, 11 окт – РИА Новости. Высший суд Каталонии считает не имеющей никакой юридической силы декларацию о независимости автономного сообщества.

"Ни закон о переходном периоде, приостановленный Конституционным судом, ни любая декларация – формальная или неформальная, прямая или косвенная — о независимости не имеют никаких юридических последствий", — говорится в заявлении административной коллегии Высшего суда Каталонии.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон и другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Совет министров Испании 11 октября на экстренном заседании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.