В ДНР сообщили о гибели одного человека из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Один человек погиб, один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"При защите республики погиб один военнослужащий вооруженных сил ДНР, один получил ранение", — сказал Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.