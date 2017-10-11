В МИД Франции рассказали о последствиях отказа от сделки с Ираном

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Франция, как и эксперты МАГАТЭ, считает, что Иран соблюдает условия ядерной сделки, и призывает серьезно и бескомпромиссно выполнять этот договор, поскольку отказ от него может раскрутить опасную спираль распространения ядерного оружия, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп, который неоднократно говорил о намерении выйти из ядерного соглашения с Ираном, намерен на этой неделе объявить об аннулировании этого соглашения.

"Мы говорим, что необходимо выполнять соглашение серьезно и бескомпромиссно. Как и эксперты МАГАТЭ, которым можно доверять и в чью обязанность входит оценка сотрудничества Ирана, мы считает, что он (Иран) соблюдает свои обязательства. Теперь должен высказаться американский президент", — заявил Ле Дриан в интервью газете Ouest France.

Министр подчеркнул, что отказ от сделки по атому может не только подтолкнуть Иран вновь заняться созданием ядерного арсенала, но и спровоцировать раскручивание "опасной спирали" распространения ядерного оружия в мире.

"Если он (Трамп) выйдет из соглашения, ситуация может повернуться так, что иранские ястребы вновь начнут свое поступательное движение к ядерному оружию. Кроме того, соседи Ирана почувствуют прямую угрозу и должны будут либо действовать превентивно, либо создавать собственный ядерный арсенал. Мы получим очень опасную для будущего спираль", — пояснил Ле Дриан.

"Таким образом, необходимо следить за тем, чтобы решение Дональда Трампа, каким бы оно ни было, позволило удержать ситуацию под контролем", — заключил глава французского МИД.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.