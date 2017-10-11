Силовики выпустили более 170 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (129)

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 170 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении по прилегающим районам 13 населенных пунктов произведено 20 танковых выстрелов, выпущены 71 мина калибром 120 миллиметров и 54 мины калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, еще 27 мин силовики выпустили по населенным пунктам на мариупольском направлении.