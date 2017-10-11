Во Франции отказались признавать декларацию о независимости Каталонии

ПАРИЖ, 11 окт — РИА Новости. Французские власти отказываются признавать декларацию о независимости Каталонии, ситуация с автономией является внутренним делом Испании, заявила официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

"Решение данного внутреннего кризиса должно быть найдено в рамках конституции Испании. Единство и законность конституции должны соблюдаться и быть сохранены", — сказала Ромате-Эспань на брифинге в среду.

Она подчеркнула, что какое бы то ни было одностороннее объявление независимости со стороны каталонских властей "не может быть признано ни в коем случае".

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.