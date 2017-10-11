Адвокат считает правовой интригой дело об экстрадиции Винника

САЛОНИКИ, 11 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Адвокат арестованного в Греции россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов не исключает самых неожиданных поворотов при рассмотрении российского и американского запросов об экстрадиции его подзащитного.

Совет судей в Салониках в среду удовлетворил просьбу генпрокуратуры РФ о выдаче Винника по обвинению в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей. Неделю назад совет судей поддержал просьбу США об экстрадиции Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Теперь дело будет рассматривать Верховный суд Ареопаг, а окончательное решение вынесет министр юстиции Греции.

"Затевается замечательная правовая интрига — два судебных решения, имеющих одинаковую судебную силу, вынесенных в одном государстве, но со знаком плюс и со знаком минус. Соответственно, в это формуле могут появиться неизвестные доселе факторы, которые могут изменить картину. На сегодняшний день пока правовое равенство", — сказал Мусатов РИА Новости.

По его словам, не стоит ожидать быстрого исхода дела. "Ситуация будет развиваться долго. В ней будут участвовать политические фигуры, поскольку это решение уже будет зависеть от Верховного суда, и министра юстиции и, собственно говоря, от политической воли правительства Греции", — считает адвокат.

Как полагает Мусатов, скорее всего, политическая воля сейчас не в сторону выдачи, и это обусловлено встречей премьера Греции Алексиса Ципраса с президентом США Дональдом Трампом 17 октября в Вашингтоне, вряд ли будет принято быстрое решение. "Можно предполагать, что Греция может избрать совершенно неожиданный правовой ход и сделать новую вводную, вслух которую пока я озвучивать не могу. Но она может быть достаточно неожиданна и интересна", — сказал он.

Рассмотрение дела в Верховном суде, по его словам, может пройти не ранее, чем через три недели. "Недели три как минимум до назначения. Нужна подготовка. То есть, это не быстрый вариант", — заявил адвокат.

Мусатов также рассказал, что его подзащитного должны перевезти в Афины, но когда это произойдет, неизвестно. "Документы все уже отправлены и находятся в Афинах. Вопрос, когда перевезут Винника, процессуальный. Я думаю, в течение недели отправят", — предположил он.