Адвокат считает правовой интригой дело об экстрадиции Винника

САЛОНИКИ, 11 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Адвокат арестованного в Греции россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов не исключает самых неожиданных поворотов при рассмотрении российского и американского запросов об экстрадиции его подзащитного.
"Затевается замечательная правовая интрига — два судебных решения, имеющих одинаковую судебную силу, вынесенных в одном государстве, но со знаком плюс и со знаком минус. Соответственно, в это формуле могут появиться неизвестные доселе факторы, которые могут изменить картину. На сегодняшний день пока правовое равенство", — сказал Мусатов РИА Новости.
По его словам, не стоит ожидать быстрого исхода дела. "Ситуация будет развиваться долго. В ней будут участвовать политические фигуры, поскольку это решение уже будет зависеть от Верховного суда, и министра юстиции и, собственно говоря, от политической воли правительства Греции", — считает адвокат.
Рассмотрение дела в Верховном суде, по его словам, может пройти не ранее, чем через три недели. "Недели три как минимум до назначения. Нужна подготовка. То есть, это не быстрый вариант", — заявил адвокат.
Мусатов также рассказал, что его подзащитного должны перевезти в Афины, но когда это произойдет, неизвестно. "Документы все уже отправлены и находятся в Афинах. Вопрос, когда перевезут Винника, процессуальный. Я думаю, в течение недели отправят", — предположил он.