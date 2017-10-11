Власти ДНР обнаружили в Донбассе пункт дислокации иностранных наемников

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Пункт постоянной дислокации иностранных наемников выявлен в Донбассе в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Тополиное, заявил в среду журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"В районе населенного пункта Тополиное (под контролем Киева) выявлен пункт постоянной дислокации группы иностранных наёмников в количестве 10 человек, основной задачей которых является проведение во взаимодействии с подразделениями 36 бригады морской пехоты диверсионных и провокационных действий", — сказал Басурин, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, также отмечено прибытие в Донбасс спецподразделений украинских силовиков "для усмирения добровольческих батальонов и предотвращения попыток покинуть зону АТО для участия в акциях неповиновения проводимых 14 октября в Киеве".