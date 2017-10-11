Источник: дебоширом на рейсе в США оказался директор проектной группы ЕФСР

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Дебоширом на рейсе "Аэрофлота", летевшим из Москвы в Нью-Йорк, оказался директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, ЕАБР является управляющим средствами фонда) Алексей Черекаев, сообщил РИА Новости источник, близкий к авиакомпании.

Представитель "Аэрофлота" во вторник сообщал РИА Новости, что 8 октября на борту воздушного судна, выполнявшего рейс SU-102 по маршруту Москва-Нью-Йорк, пассажир бизнес-класса ударил бортпроводницу и подрался с другим пассажиром. Хулигана связали и передали американской полиции по прилету в Нью-Йорк.

"Дебоширом оказался директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Черекаев. Он в ходе полета начал вести себя неадекватно. Стал навязчиво приставать с претензиями к другим пассажирами, оскорблять членов экипажа. Ему сделали устное и письменное предупреждение. Черекаев требования экипажа проигнорировал, продолжал вести себя неадекватно, оскорблять окружающих пассажиров. Во время перемещения по салону упал на пассажирку с детьми бизнес-класса, спровоцировал драку с другим пассажиром", — сообщил источник агентства в среду.

В свою очередь, в пресс-службе ЕФСР РИА Новости пояснили, что Алексей Черекаев в настоящее время находится в служебной командировке и исполняет свои служебные обязанности, информацией об инциденте в пресс-службе не располагают.

По словам источника РИА Новости, Черекаев после выхода из туалета в ответ на предложение бортпроводницы о помощи в сопровождении на свое место ударил ее в лицо. Члены кабинного экипажа вместе с пассажирами связали дебошира ремнями безопасности. По прилету Черекаев был передан сотрудникам полиции и ФБР для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством США.

"В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении А.В.Черекаева к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ "Хулиганство", — добавил источник.

Евразийский фонд стабилизации и развития в размере 8,513 миллиарда долларов учрежден 9 июня 2009 года правительствами шести стран — РФ, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства — участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями управляющего средствами фонда и подписали с банком Соглашение об управлении средствами ЕФСР.