МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса сделает участников военной операции в Донбассе преступниками, считает бывший вице-премьер Украины, представитель страны на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

"Президент и депутаты должны понять, что как только поменяются президент и политическая ситуация в стране, АТОшники все сядут по статьям о незаконном завладении оружием, групповом разбое, бандитизме", — рассказал он в интервью "Апострофу".

Он пояснил, что ввод войск на территории населенных пунктов без официального признания войны чреват тем, что военных "пересажают".

"И мне от этого больно: сегодняшние герои могут оказаться за решеткой", — добавил Бессмертный.

На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении закон, закрепляющий статус России как страны-агрессора. Документ позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, а также дает президенту полномочия объявлять военное положение.

В Москве заявляли, что формулировка закона неприемлема ни де-юре, ни де-факто. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, она противоречит Минским соглашениям и подрывает мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.