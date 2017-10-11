Саакашвили призвал Порошенко выполнить четыре "главных требования" народа

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко выполнить четыре основных, как он считает, требования народа, среди которых — борьба с коррупцией, выполнение обещания о продаже бизнеса, принятие нового избирательного законодательства и снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Саакашвили в своей колонке на сайте интернет-издания " Украинская правда " написал, что "Украина находится на грани социально-экономической пропасти". Он считает, что если власть не изменит свою политику, "Украину ждет неконтролированный социальный взрыв". По словам Саакашвили, он объехал Украину и "услышал главные требования украинцев к власти", которые могут помочь исправить ситуацию.

"Первое и главное, что Вы должны сделать – начать реальную борьбу с коррупцией. Чтобы никто не обвинял Вас в использовании этих рычагов для уничтожения политических оппонентов и конкурентов по бизнесу – начните этот процесс со своего окружения", — говорится в заметке Саакашвили.

Кроме того, он призвал Порошенко выполнить предвыборное обещание и продать весь свой бизнес. По словам Саакашвили, согласно поданным Порошенко декларациям о доходах, за ним числится более 100 предприятий. Он потребовал от президента реально продать все бизнес-активы, а не передавать в управление "слепых трастов", как это было с кондитерской фабрикой Roschen.

Также Саакашвили призвал Порошенко добиться принятия через парламент избирательной реформы, заменив мажоритарную избирательную систему на европейскую систему выборов по открытым спискам. Саакашвили посоветовал Порошенко распустить парламент, если он откажется голосовать за соответствующий закон. Еще одно требование, озвученное Саакашвили, — снижение тарифов на ЖКХ. Он отметил, что постоянный рост тарифов на коммунальные услуги бьет по "десяткам миллионов граждан".