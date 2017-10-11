Пресс-секретарь президента Чехии разъяснил его слова о компенсации за Крым

ПРАГА, 11 окт — РИА Новости, Александр Куранов. Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек разъяснил слова главы государства о возможной компенсации Украине со стороны РФ за Крым, подчеркнув, что попытка изменения статуса полуострова возможна лишь путем войны с общеевропейскими последствиями.

Во вторник президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа". Высказывания Земана вызвали возмущение со стороны официальных органов и отдельных политиков Украины.

"Украинская сторона, естественно, имеет полное право выразить свою позицию. Мнение господина президента ни в коем случае не означает, что компенсация могла бы произойти против воли Украины в стиле "о них без них", — сказал Овчачек, слова которого передает чешское агентство ЧТК.

При этом он заявил, что в случае с Крымом "речь идет, конечно, об аннексии". "Реальная ситуация такова, что де-юре Крым является составной частью Украины, де-факто он был включен в состав России. Попытка изменения ситуации де-факто возможна лишь путем войны с общеевропейскими последствиями", — подчеркнул пресс-секретарь чешского лидера.

Овчачек отметил, что президент Чехии высказал свое мнение в связи с тем, что в таком решении никто не заинтересован. При этом он высказал мнение о том, что для Москвы предложение о компенсации неприемлемо, поскольку означало бы признание "аннексии" Крыма.

В среду высказывания Земана по поводу Крыма в ПАСЕ обсуждали члены верхней палаты чешского парламента, сената, и большинством голосов осудили их. Также правительство республики в этот же день, рассмотрев высказывания президента, пришло к выводу, что они противоречат политике кабинета. Вечером во вторник свое негативное отношение к словам Земана высказали премьер Богуслав Соботка и глава МИД Лубомир Заоралек.