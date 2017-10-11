Суд в Ираке постановил арестовать организаторов референдума по Курдистану

КАИР, 11 окт — РИА Новости. Иракский суд в среду вынес постановление об аресте главы и членов высшей независимой комиссии по проведению референдума о независимости Курдистана, об этом со ссылкой на заявление сообщает иракское информационное агентство.
В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей.
Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии, пока не будут аннулированы результаты голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.