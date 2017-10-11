Экс-генсек НАТО: ЕС должен выделить персонал для миссии ООН в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Экс-генсек НАТО, внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен считает, что страны-члены ЕС, особенно не входящие в НАТО, должны направить персонал для участия в возможной миротворческой миссии в Донбассе, заявил он депутатам Европарламента.

Подходы России, США и Киева к идее миротворцев ООН в Донбассе серьезно отличаются. Москва считает, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Выступая в ЕП, Расмуссен заявил, что российское предложение о размещении миротворцев в Донбассе – "это ловушка".

"Но вместо того, чтобы отвергать предложение, нужно проверить его (искренность – ред.) и выступить за миротворческую миссию, которая бы отвечала нуждам людей на месте и обеспечила бы безопасность", — сказал Расмуссен, который уже 1,5 года является внештатным советником украинского президента Петра Порошенко по внешней политике.

По его словам, вопрос не в безопасности наблюдателей ОБСЕ, а в безопасности местных жителей.

"При верных условиях и с верным мандатом миротворческая миссия ООН может быть эффективным механизмом для защиты людей и инфраструктуры на всей оккупированной территории", — заявил Расмуссен.

По его словам, "европейцы должны быть более серьезно вовлечены в эту дискуссию, и должны быть готовыми направить солдат в состав миссии, особенно члены ЕС, которые не входят в НАТО".