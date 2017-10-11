Порошенко прокомментировал заявление Земана по Крыму

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ответ на предложение президента Чехии Милоша Земана по компенсации за Крым заявил, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов "торговаться территориями за деньги, нефть или газ".
59.3%Нет, жители Крыма самостоятельно приняли решение о воссоединении с Россией
4.5%Да, это помогло бы урегулировать конфликт
36.2%Это Киев должен выплачивать Крыму компенсации
"Решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле". Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ", — заявил Порошенко, выступая в Ассамблеи в среду.