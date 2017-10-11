Власти Каталонии считают провозглашение независимости "символическим актом"

МАДРИД, 11 окт – РИА Новости. Подписание декларации о независимости главой женералитета Карлесом Пучдемоном, а также еще некоторыми политиками, это символический акт, заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу Перейти в фотобанк Политолог оценил последствия "отложенной независимости" Каталонии "Подписание — это символический акт, с помощью которого мы все подписали наши обязательства провозгласить независимость", — заявил Турул в интервью каталонскому телеканалу TV3.

Он также призвал премьера Испании Мариано Рахоя назначить "день, место и время" для переговоров с каталонскими властями.

Политик также заявил: если испанское правительство прибегнет к 155 статье конституции, это будет означать "что они не хотят вести диалог, а мы будем выполнять наши обязательства". Эта статья позволяет частично лишить Каталонию самоуправления.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.