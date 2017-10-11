Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи во время встречи в аэропорту Рабата. 10 октября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи во время встречи в аэропорту Рабата. 10 октября 2017

РАБАТ (Марокко), 11 окт – РИА Новости. Премьер-министру России Дмитрию Медведеву присвоили степень почетного доктора марокканского университета Мухаммеда V, об этом решении в торжественной обстановке в стенах университета объявил председатель Конституционного суда этой страны Саид Ихраи.

Он облачил Медведева в мантию почетного доктора и вручил ему диплом. Глава российского кабмина сделал памятное фото с членами жюри, принимавшими решение о присуждении ему звания.

В своем выступлении на церемонии российский премьер поблагодарил за оказанную ему честь, отметив, что рад выступать в одном из ведущих университетов арабского мира, который готовит высококлассных специалистов. Он констатировал, что Марокко является надежным и давним партнером России, торговые связи с которым набирают обороты.

Премьер РФ уверен, что отношения двух стран можно поднять и на более высокий уровень, резервы для этого у государств есть. Медведев подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Рабатом в развитии образования и гуманитарных связей.

"Сотрудничество в образовании нужно умножать", — уверен он.

Глава кабмина напомнил, что обучение в российских вузах прошли уже тысячи марокканцев. По его словам, жители Марокко активно используют возможности российского онлайн-образования, "но чем больше будет прямых контактов, тем лучше". По его словам, это позволит молодым людям из разных стран в будущем заниматься развитием совместных бизнес-проектов.

"Недавно российское правительство утвердило новый приоритетный проект по развитию экспортного потенциала наших учебных заведений", — заявил он.

По словам главы кабмина, это должно повысить привлекательность российских образовательных программ для иностранцев, улучшить условия их пребывания в период обучения в России, а также повысить узнаваемость и статус бренда российского образования на международном рынке.

Степень почетного доктора университета Мухаммеда V присваивается только иностранным гражданам. Ее в разное время были удостоены бывший президент Сенегала Абдулай Вад, бывший глава Совета министров Италии Романо Проди, а также бывший вице-президент Индии Хамид Ансари.