В ЛНР сообщили об использовании силовиками крупнокалиберных минометов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (126)

ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. При обстреле села Долгое в Славяносербском районе на севере самопровозглашенной Луганской народной республики украинские силовики применили минометы калибра 120 миллиметров и гранатометы, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что украинские силовики 11 октября открыли огонь по Дому культуры в селе Долгое в ЛНР.

"ВСУ использовали минометы 120 миллиметров и гранатометы при обстреле населенного пункта Долгое", — рассказал Марочко.

По данным оборонного ведомства, обстрел вела 58-я бригада ВСУ.

"В результате обстрелов частично разрушен сельский клуб. По счастливой случайности никто не пострадал", — уточнил собеседник агентства.