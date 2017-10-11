В ООН назвали возможную причину нападения на рохинджа в Мьянме

ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Нападение на представителей народности рохинджа в Мьянме были хорошо организованы и направлены на выдворение людей из страны с невозможностью вернуться обратно, говорится в докладе группы экспертов офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в среду.
"Та манера, с которой уничтожались деревни, дома и частная собственность рохинджа в штате Северный Ракхайн, указывает на то, что это было хорошо организовано и скоординировано, что противоречит предположению о том, что это был только сопутствующий ущерб от военной операции после предположительной атаки на полицейские участки и штаб-квартиры войск в штате", — говорится в документе.
Эксперты приходят к выводу, что вооруженные силы Мьянмы намеренно запугивали представителей народности, чтобы у них не возникло желания вернуться.
В УВКПЧ ООН выразили глубокую озабоченность безопасностью "сотен тысяч рохинджа, которые остаются в штате Северный Ракхайн" и призвали власти Мьянмы незамедлительно предоставить доступ в пострадавшие районы для гуманитарных организаций и экспертов в области прав человека.
Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы, мусульмане по вероисповеданию, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, но не имеющие мьянманского гражданства. Они являются потомками бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков. Конфликт между мусульманами-рохинджа и мьянманцами-буддистами, также населяющими Ракхайн, существует десятки лет, однако его нынешнее обострение, начавшееся в 2012 году, привело к многочисленным столкновениям представителей мусульманских и буддийских общин, вспышкам насилия боевым столкновениям между исламскими боевиками из народности рохинджа и мьянманскими военнослужащими и полицией. 25 августа мьянманские военные начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на мьянманские пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн. В результате боевых действий за последние недели до 410 тысяч рохинджа пересекли границу Бангладеш в поисках убежища.