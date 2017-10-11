МИД Испании обвинил власти Каталонии во лжи

МАДРИД, 11 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что власти Каталонии лгут и распространяют недостоверную информацию.

"Не случайно, что на их стороне такие персонажи, как (основатель WikiLeaks Джулиан — ред.) Ассанж,… они распространяют дезинформацию. На английском этой называется fake news, на испанском это называется лгать. Это деструктивная сила, которая ставит под сомнение европейскую демократию", — заявил глава МИД, выступая в парламенте.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.