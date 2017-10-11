МИД Испании обвинил власти Каталонии во лжи

МАДРИД, 11 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что власти Каталонии лгут и распространяют недостоверную информацию.
"Не случайно, что на их стороне такие персонажи, как (основатель WikiLeaks Джулиан — ред.) Ассанж,… они распространяют дезинформацию. На английском этой называется fake news, на испанском это называется лгать. Это деструктивная сила, которая ставит под сомнение европейскую демократию", — заявил глава МИД, выступая в парламенте.
Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.