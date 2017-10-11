Каталонская нацассамблея призвала Мадрид к диалогу для создания республики

МАДРИД, 11 окт – РИА Новости. Националистическая общественная организация Каталонская национальная Ассамблея считает необходимым при помощи международных посредников вести диалог с Мадридом, итогом которого должно стать создание нового государства – Каталонской Республики.
Лидер организации Жорди Санчес считает, что принятая, а затем отложенная декларация независимости "открывает возможности для поиска международного диалога в конфликте между Каталонией и Испанией", говорится в сообщении организации.
Санчес назвал декларацию о независимости "исторической", а приостановку ее действия – инструментом "гарантировать, чтобы международное сообщество открыло пути для диалога для обеспечения перехода к новой республике".
"Сегодня международное сообщество увидело, у кого есть желание вести диалог, а у кого нет", — приводит организация высказывание своего лидера.
В настоящее время в Мадриде проходит экстренное заседание правительства, на котором должно быть принято решение о дальнейших шагах центральных властей в связи со сложившейся ситуацией.
Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.