Каталонская нацассамблея призвала Мадрид к диалогу для создания республики

Лидер оппозиции Инес Арримадас во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. 10 октября 2017

Лидер оппозиции Инес Арримадас во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. 10 октября 2017

МАДРИД, 11 окт – РИА Новости. Националистическая общественная организация Каталонская национальная Ассамблея считает необходимым при помощи международных посредников вести диалог с Мадридом, итогом которого должно стать создание нового государства – Каталонской Республики.

Лидер организации Жорди Санчес считает, что принятая, а затем отложенная декларация независимости "открывает возможности для поиска международного диалога в конфликте между Каталонией и Испанией", говорится в сообщении организации.

Санчес назвал декларацию о независимости "исторической", а приостановку ее действия – инструментом "гарантировать, чтобы международное сообщество открыло пути для диалога для обеспечения перехода к новой республике".

"Сегодня международное сообщество увидело, у кого есть желание вести диалог, а у кого нет", — приводит организация высказывание своего лидера.

Кроме того, Каталонская национальная Ассамблея сообщила, что Гражданская Гвардия Испании вновь заблокировала ее сайт. Санчес считает, что этот факт "является прелюдией ответа правительства – жесткого и насильственного", и не надеется, что испанские власти пойдут на переговоры. Он считает, что правительство применит 155 статью конституции, которая позволяет частично лишить Каталонию самоуправления.

В настоящее время в Мадриде проходит экстренное заседание правительства, на котором должно быть принято решение о дальнейших шагах центральных властей в связи со сложившейся ситуацией.

Во вторник глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости Каталонии на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.