Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. Архивное фото

Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. Архивное фото

САЛОНИКИ, 11 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Прокурор предложил суду в Греции удовлетворить запрос об экстрадиции в Россию гражданина РФ Александра Винника, арестованного в Греции по просьбе США в связи с обвинениями в отмывании 4 миллиардов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В России Винника обвиняют в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей.

"Винник согласился на выдачу в Россию и нет причин не выдавать. Я предлагаю удовлетворить просьбу России. Прошу вместе с тем записать, что есть и решение суда о выдаче в США", — сказал прокурор.

Греческий суд 4 октября счел приемлемой просьбу США о выдаче Винника, адвокаты уже обжаловали решение в Ареопаг.