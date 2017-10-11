В Индии приравняли секс с несовершеннолетней женой к изнасилованию

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 окт — РИА Новости. Верховный суд Индии в среду приравнял интимные отношения с несовершеннолетней женой к изнасилованию, закрыв тем самым спорный пробел в законодательстве.NDTV решение, озвученное в суде.
Проблема расхождений ряда норм законодательства в этом вопросе активно обсуждалась в последние годы. Согласно статье 375 уголовного кодекса Индии, "половой акт между мужчиной и его женой, возраст которой составляет не менее 15 лет, не является изнасилованием". При этом по закону о защите детей от преступлений сексуального характера ребенком считается лицо моложе 18 лет, а вступать в брак по соответствующему закону девушки могут только с 18 лет.
Неправительственная организация Independent Thought добивалась закрытия этого пробела в законодательстве, при этом правительство в суде отстаивало сохранение существующего порядка, заявляя, что в стране сейчас 23 миллиона несовершеннолетних новобрачных и криминализация "консуммации брака" была бы неуместна.