В Индии приравняли секс с несовершеннолетней женой к изнасилованию

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 окт — РИА Новости. Верховный суд Индии в среду приравнял интимные отношения с несовершеннолетней женой к изнасилованию, закрыв тем самым спорный пробел в законодательстве.

"Если мужчина совершил половой акт с женой, которой меньше 18 лет, это будет преступлением. Несовершеннолетняя жена может пожаловаться на мужа в течение одного года. Исключение в законе об изнасиловании является дискриминационным, странным и произвольным. Оно нарушает физическую неприкосновенность девушки", — приводит телеканал NDTV решение, озвученное в суде.

Проблема расхождений ряда норм законодательства в этом вопросе активно обсуждалась в последние годы. Согласно статье 375 уголовного кодекса Индии, "половой акт между мужчиной и его женой, возраст которой составляет не менее 15 лет, не является изнасилованием". При этом по закону о защите детей от преступлений сексуального характера ребенком считается лицо моложе 18 лет, а вступать в брак по соответствующему закону девушки могут только с 18 лет.

Хотя число ранних браков в Индии в последние годы снижается, их количество остается высоким. Так, правительство в рамках слушаний в Верховном суде, привело данные, что 46% женщин в возрасте от 18 до 29 лет вышли замуж до достижения совершеннолетия. Сохранение такой ситуации зачастую объясняют культурными и религиозными традициями разных общин Индии, а также не в последнюю очередь — с сохраняющимся высоким уровнем бедности и низким уровнем образования, зачастую родители отдают несовершеннолетних дочерей в брак из материальных соображений.

Неправительственная организация Independent Thought добивалась закрытия этого пробела в законодательстве, при этом правительство в суде отстаивало сохранение существующего порядка, заявляя, что в стране сейчас 23 миллиона несовершеннолетних новобрачных и криминализация "консуммации брака" была бы неуместна.