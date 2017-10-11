В Бахрейне заявили о планах Саудовской Аравии связать страны газопроводом

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) хочет связать страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), единым газопроводом с возможным использованием в проекте строящегося СПГ-терминала в Бахрейне, сообщил министр нефти Бахрейна шейх Мухаммед бен Халифа бен Ахмед Аль Халифа.

В ССАГПЗ входят Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Оман. Министр отметил, что Бахрейн в настоящий момент изучает строительство газопровода на своей территории.

"С такой гибкой системой Саудовская Аравия, Кувейт и другие страны получат доступ к СПГ-инфраструктуре, например, Бахрейна. Идея состоит в том, чтобы в конечном счёте все страны имели единую газовую сеть. Вот какую концепцию мы рассматриваем", — цитирует агентство Рейтер слова министра.

"Но самое интересное, на мой взгляд, заключается в следующем: если между нашей страной и Саудовской Аравией будет построен трубопровод, Aramco сможет использовать СПГ-терминал, который мы сейчас прокладываем", — также отметил он.

Саудовская Аравия в настоящее время не импортирует газ, но королевство в прошлом году заявляло, что может начать это делать, чтобы повысить долю газа в структуре энергопотребления, отмечает агентство.

Бахрейн строит СПГ-терминал мощностью 6 миллионов тонн в год. Завершить строительство планируется в начале 2019 года. Королевство пока не заключило контракт о покупке газа, однако министр сообщил о переговорах с Россией. В апреле Аль Халифа сообщал РИА Новости, что Бахрейн ведет переговоры о поставках СПГ с "Газпромом" и "Роснефтью". В апреле он заявлял, что потенциальный объем поставок СПГ "Газпрома" в Бахрейн может составить 3-6 миллионов тонн в год, но окончательного решения пока нет.