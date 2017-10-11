Турецкие политики проигнорировали прощальный прием американского посла

АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Никто из турецких политиков не посетил прощальный прием посла США в Турции Джона Басса, который он устроил в Анкаре по случаю своего отъезда из Турции в связи с назначением послом в Афганистан, сообщает в среду телеканал A Haber.
Отмечается, что прием, устроенный американским послом, проигнорировали не только представители правящей в Турции Партии справедливости и развития, но и оппозиция.
Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.
В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.