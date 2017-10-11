Турецкие политики проигнорировали прощальный прием американского посла

АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Никто из турецких политиков не посетил прощальный прием посла США в Турции Джона Басса, который он устроил в Анкаре по случаю своего отъезда из Турции в связи с назначением послом в Афганистан, сообщает в среду телеканал A Haber.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган возложил ответственность на США за визовый кризис между двумя странами и добавил, что Анкара не воспринимает Басса как представителя США.

Отмечается, что прием, устроенный американским послом, проигнорировали не только представители правящей в Турции Партии справедливости и развития, но и оппозиция.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.

В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.