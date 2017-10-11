Фото китаянок, которые не могут пройти паспортный контроль в аэропорту, опубликованное в китайской соцсети Weibo

Фото китаянок, которые не могут пройти паспортный контроль в аэропорту, опубликованное в китайской соцсети Weibo

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Три китаянки, сделавшие в Южной Корее пластические операции, застряли в аэропорту. Девушек не пустили домой из-за того, что они не похожи на свои фотографии в паспортах, сообщает Daily Mirror.

​По данным издания, женщины отправились в соседнюю страну во время Золотой недели (семь дней праздников, совмещенных с выходными). Сделав все запланированные операции, не снимая повязок и бинтов, они поехали в аэропорт, где их остановили на паспортном контроле.

Удалось ли в итоге китаянкам попасть домой, не сообщается. Отмечается, что отек после ринопластики может держаться до двух недель.

Клиники пластической хирургии в Южной Корее пользуются большой популярностью как у китайцев, так и японцев. Местные агентства предлагают даже специальные пакетные туры, в которые входят перелет, проживание и сами услуги клиники. Одной из самых востребованных услуг остается "европеизация внешности": увеличение разреза глаз и изменение формы носа.