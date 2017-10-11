В Турции на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв

АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли во время взрыва на нефтеперерабатывающем предприятии компании Tupras в районе Алиага провинции Измир на западе Турции, передает в среду телеканал NTV.

Сообщается, что авария произошла в ходе ремонтных работ на нефтехранилище. После взрыва возник пожар, его тушение продолжается.

Как сообщил агентству Anadolu глава администрации района Алиага Байрам Йылмаз, еще два человека получили ранения. По его словам, авария произошла при техническом обслуживании давно не используемого нефтехранилища, речи о внешнем вмешательстве нет.