Политолог оценил последствия "отложенной независимости" Каталонии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Отложенная независимость" Каталонии, о которой накануне заявил глава правительства автономии Карлес Пучдемон, не будет иметь большого эффекта, с точки зрения властей в Мадриде глава женералитета дал слабину, которая может стоить ему поддержки сторонников независимости, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Во вторник Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости Каталонии на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Сказал "А" — говори "Б"

"Пучдемон пытается, заварив очень мутную кашу, теперь удержаться на плаву и расширить возможности для шантажа Мадрида. Но делает он это довольно странно, потому что если уж ты сказал "А", то желательно говорить "Б". А когда после "А" начинается задумчивое затягивания невнятных звуков, то это ни к чему хорошему не приведет. Я думаю, что сейчас из-за своей невнятной позиции он потеряет опору, по крайней мере, части тех в Каталонии, кто был готов его поддержать: из-за того, что сначала он объявил референдум, вопреки закона провел его, получил результат и поступил не так, как вроде бы проголосовал народ", — сказал Лукьянов РИА Новости.

Эксперт напомнил, что Мадрид не собирается вести никаких переговоров с властями Каталонии, пока те не вернутся в рамки закона. "Позиция предельно жесткая. Такая отложенная независимость и попытка заготовить инструмент для шантажа, но не применить его, я думаю, не будет иметь эффекта", — считает Лукьянов.

"С точки зрения Мадрида, Пучдемон, наоборот, дал слабину: он обещал и грозился, а потом "отполз". А раз он отполз, значит, надо давить и дальше. Логика взаимоотношений очень простая и немного дворовая. Думаю, что Пучдемон совершил свои ошибки, и не уверен, что его политическое будущее имеет сейчас какие-то перспективы", — сказал он.

По его словам, возможно власти Каталонии, готовясь проводить референдум, не рассчитывали, что реакция Мадрида будет настолько жесткой. "Сейчас Пучдемон считает, что он протянул руку, но у меня ощущение, что никто эту руку встречно ему протягивать не собирается", — заключил Лукьянов.