В ЛДПР заявили о неизбежности отделения Каталонии от Испании

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Независимость Каталонии от Испании неизбежна, так как в будущем Европа будет состоять из городов-республик, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
"Все же неизбежность — создание Каталонии. Не в этом году, через 10 лет, как Шотландия, как Уэльс, как Северная Ирландия, как Валенсия. Будущее Европы — города-республики. Сегодня 20-30 государств, будет 300, ну и что? Зато люди не будут проявлять какое-то враждебное отношение", — сказал Жириновский журналистам в среду.
Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".