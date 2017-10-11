В ЛДПР заявили о неизбежности отделения Каталонии от Испании

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Независимость Каталонии от Испании неизбежна, так как в будущем Европа будет состоять из городов-республик, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент автономного сообщества приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с Мадридом.

"Все же неизбежность — создание Каталонии. Не в этом году, через 10 лет, как Шотландия, как Уэльс, как Северная Ирландия, как Валенсия. Будущее Европы — города-республики. Сегодня 20-30 государств, будет 300, ну и что? Зато люди не будут проявлять какое-то враждебное отношение", — сказал Жириновский журналистам в среду.

Во вторник Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".